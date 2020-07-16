Завершено строительство нового здания для отделения общей врачебной практики в поселке Северный Маганак, который входит в состав города Прокопьевска. В здании площадью почти 900 кв. метров пациентов принимают 15 сотрудников, в том числе 2 врача и 1 фельдшер.

«Обеспечить кузбассовцев качественной медицинской помощью — это приоритетная задача. Жителям поселка в течение полутора лет приходилось ездить в поликлинику соседнего района — в Ясную Поляну. Теперь они могут рядом с домом прийти на прием к медикам, в комфортных условиях пройти диагностику и лечение. Поговорил с первыми пациентами, они благодарят всех, кто помог построить и оснастить здание», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, посетивший отделение во время рабочей поездки в Прокопьевск.

В новом здании оборудованы регистратура, кабинеты врачей, медицинской профилактики, функциональной диагностики, процедурный и прививочный кабинеты, дневной стационар, лаборатория. Отделение общей врачебной практики обслуживает более 6,5 тыс. жителей Прокопьевска.

Старое здание отделения общей врачебной практики Прокопьевской горбольницы № 3 было построено в 1958 году. За весь период эксплуатации в здании не проводили капитальный ремонт, в стенах были глубокие сквозные трещины, повреждена кровля, изношены системы водоснабжения и канализации. В конце 2018 года здание признали аварийным, на его месте возвели новое.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.