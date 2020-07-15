Акция прошла в жилом районе Ягуновский. Союз женщин и Государственная библиотека Кузбасса вручила ученикам полезные подарки. Подробности у Арины Мерловой.

Когда действительно помогают собраться в школу… Яркие портфели, необходимая канцелярия и интересные книги. Акцию организуют в 27-ой раз. Её инициировал Союз женщин Кузбасса. Правда тогда, в 1993-м, она называлась иначе – «Первоклассник». Её поддержали профсоюзы, общественные организации, органы исполнительной и законодательной власти.

На память о встрече — тарелка с красивым рисунком. Его, кстати, школьники нарисовали сами на мастер-классе по росписи. Развлекательные и познавательные мероприятия пройдут во всех городах и районах Кузбасса. Акция «Помоги собраться в школу» продлится до 1 сентября.

Автор: Арина Мерлова