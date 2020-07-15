Юные кемеровчане встретились в центральном парке областной столицы на летнем пленэре.

Инициатива представителей организаций — участников Совета по вопросам попечительства в социальной сфере – объединила несколько благотворительных фондов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья для участия в общих проектах. Один из них — летний пленэр, который собрал вместе преподавателей, студентов и тех, для кого любое общение или новый навык – стимул для расширения границ.

Большинство из участников — семьи с активной жизненной позицией. Они регулярно посещают различные целевые мероприятия. Отмечают, что это получилось особенным.

Для многих площадка стала возможностью для новых знакомств и генерации идей.

Организаторы считают, что первый летний пленэр прошёл успешно. Для всех необычное взаимодействие в творческой обстановке стали новым опытом. Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса собирается продолжить инициативу.

Узнать о подобных акциях и мероприятиях, как и вынести своё предложение на обсуждение, можно на сайте Совета или в социальной сети председателя — Анны Цивилевой. Для добрых дел — ограничений нет!

Автор: Кристина Орехова