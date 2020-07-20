«Томская Писаница», Танай, Горная Шория, Салаир, Саланга, Азасская пещера… Мест для путешествий и ярких эмоций множество. И сервис «Все включено» в Кузбассе работает по полной программе! При этом цены на отдых, в отличие от тех же средиземноморских курортов, вполне демократичные.

Туризм деловой, промышленный, оздоровительный, религиозный, этнический… Как все это сегодня работает? Где расположены и насколько доступны «Семь чудес Кузбасса»? Что такое «Все включено» по-кузбасски?

Об этом и не только поговорим в проекте «Акценты» с человеком, который знает все об отдыхе в Кузбассе. Гостем прямого эфира станет руководитель Агентства по туризму Кемеровской области Андрей Ромашевский.

Смотрите во вторник, 21 июля, в 18:00 на телеканале ОТР.

Повторы на телеканале «Кузбасс 1HD» в 20:20 и 23:20.

Ждем ваши вопросы по телефону: 8(3842)-54-00-36.