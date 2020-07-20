Северный въезд в город Белово, состоящий из четырех дорог, открыт после ремонта. Образующие его улицы Аэродромную, Кемеровскую, Чкалова и Волошиной общей протяженностью почти 9 км отремонтировали за 45 дней. К Дню шахтера на въезде установят стелу с названием города. Стоимость дорожных работ — свыше 190 млн рублей.

«В этом году мы направляем значительные средства из бюджета области на развитие инфраструктуры Белова. С начала года в городе отремонтировали 14 км дорог, уложили более 130 тыс. кв. метров нового покрытия. Северный въезд — это важный дорожный объект, главные ворота города, через него идет основной транспортный поток, было важно привести его в порядок к празднику. Основные дорожные работы завершены, знак «Белово» тоже будет готов к Дню шахтера», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Внешний вид стелы выбрали в ходе онлайн-голосования. В нем приняли участие более 5,5 тысяч жителей Белова, из них 69% отдали голоса за победивший эскиз.

Всего в Белове в 2020 году отремонтируют 22,8 км дорог на сумму 622,5 млн рублей. Финансирование из областного бюджета составит 508 млн рублей, из местного бюджета – 114,5 млн рублей.

На втором въезде в Белово — южном путепроводе — с начала года отремонтировали улицу Путепроводную до развилки дорог на поселки Инской и Новый Городок. Дорога на Инской протяженностью 4,2 км тоже будет отремонтирован в этом году. Экономия средств дала возможность отремонтировать 3 километра дороги на поселок Новый городок, на данный момент определяется исполнитель работ. Еще 10,5 км этой дороги были отремонтированы в 2018 году. Таким образом, к Дню шахтера трасса на Новый городок будет отремонтирована полностью.

Для ремонта проезжей части используют щебеночно-мастичный асфальтобетон, который значительно повышает износостойкость дорожного полотна, а значит, и безопасность движения. По распоряжению губернатора Кузбасса ведется четырехуровневый контроль за дорожными работами. В ежедневном режиме за этим следят представители муниципальной «Службы заказчика ЖКХ», регулярно контроль осуществляют сотрудники областного дорожного фонда. По окончании работ анализ дорожного полотна проводят специалисты экспертной организации, а сотрудники министерства ЖКХ и дорожного хозяйства Кузбасса контролируют исполнение проектно-сметной документации. Подрядчики выполняют работы с гарантией на 5 лет и при возникновении проблем в течение этого срока будут ремонтировать дороги за свой счет.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.