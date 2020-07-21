Задача властей Кемеровской области — полностью перевести горнолыжный курорт Шерегеш на круглогодичный режим работы. Об этом рассказал губернатор Сергей Цивилев в интервью РИА Новости.

«Сейчас такая востребованность у Шерегеша. Лето, а все гостиницы заполнены. Я своими глазами это увидел, поговорил с туристами, которые приехали туда отдыхать. В прошлом году мы увеличили в 2 раза количество отдыхающих за лето. В этом году, я думаю, еще больших успехов добьемся. Наша основная задача — полностью перевести Шерегеш на круглогодичный режим работы», — сказал С. Цивилев.

Как отметил губернатор, в 2019 году Шерегеш принял 1,3 миллиона человек.

«В этом году должны были 1,5 миллиона, но горнолыжный курорт закрылся почти на полтора месяца раньше из-за пандемии. Я вынужден был закрыть. А ведь последние полтора месяца — это самые хорошие месяцы в конце сезона, но при этом мы успели набрать то же количество туристов, что и в прошлом году. Это значит, что курорт быстро развивается. И таких курортов у нас много», — сообщил глава региона.

По словам Цивилева, в Кузбассе популярны сплавы по горным рекам, очень развивается агротуризм и промышленный туризм.

«Промышленный туризм, конечно, имеет целый ряд ограничений, потому что у нас все предприятия — это, как правило, особо опасные производства. У нас есть кладбище динозавров в Шестаково — это самое большое кладбище динозавров в нашей стране. Кузнецкий угольный бассейн сам по себе уникальный, он не имеет аналогов в мире, он старше на 100 миллионов лет любого каменноугольного бассейна мира. Он состоит из таких пластов, на которых мы можем видеть всю историю нашей земли», — сказал Сергей Цивилев.