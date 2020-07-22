Успешная спортивная карьера начинается с малого – с занятий в спортшколе, клубе, секции. Яркий пример – Александр Головин. Хорошо известный мировому футболу спортсмен из кузбасского Калтана начинал с местной спортшколы. А с 2018 года — полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. И кстати, Головина в спортивную школу привел отец, в 6 лет, к тренеру, с которым сам дружил с детства.

Всегда ли успешная спортивная карьера вашего ребенка в будущем зависит от финансовых вложений? Как сделать тренировки доступнее для молодежи? Какой вид спорта принесет больше перспектив?

Об этом и не только поговорим в проекте «Акценты» с человеком, который знает все о кузбасском спорте. В прямом эфире – президент федерации триатлона Кузбасса Николай Ярощук.

Смотрите в четверг, 23 июля, в 18:00 на телеканале ОТР.

Повторы на телеканале «Кузбасс 1 HD» в 20:20 и 23:20.

Задавайте вопросы по телефону 8-(3842)-54-00-36.