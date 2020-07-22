Строительство 34 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) продолжается в отдаленных сельских территориях Кузбасса в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».

На изготовление модульных конструкций для ФАПов и установку зданий направлены 125,3 млн рублей из федерального бюджета, на оснащение новым медицинским оборудованием — еще 22,5 млн рублей. Из бюджета области выделены 10,2 млн рублей на подключение зданий к коммунальным сетям и благоустройство прилегающей территории — по 300 тыс. рублей на каждый фельдшерско-акушерский пункт.

«Уже в сентябре жители отдаленных деревень и поселков смогут проходить диагностику и лечение в новых фельдшерско-акушерских пунктах, оснащенных всем необходимым оборудованием, в том числе кардиографами, глюкометрами и дефибрилляторами. За каждым из новых ФАПов уже закреплены опытные специалисты. Привлекать медиков в отдаленные территории нам помогает программа „Земский фельдшер“, предусматривающая выплаты медикам в размере 500 тысяч рублей», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Современные ФАПы появятся в 12 районах и муниципальных округах Кузбасса: Тяжинском (7 ФАПов), Новокузнецком (6), Промышленновском (4), Тисульском (4), Гурьевском (3), Яйском (2), Чебулинском (2), Топкинском (2), Мариинском (1), Ижморском (1), Кемеровском (1), в Киселевском городском округе (1 ФАП в с. Верх-Чумыш).

Возводимые ФАПы находятся в разной степени готовности, рассказали в министерстве здравоохранения Кузбасса. На большинстве объектов идет монтаж стен. Там, где модульные здания уже полностью смонтированы, устанавливают окна и двери, ведется внутренняя отделка помещений, подключение к сетям. В среднем на сборку ФАПа требуется 3 недели.

Площадь каждого фельдшерско-акушерского пункта составляет 72,8 кв. метров, в ФАПах предусмотрены приемные и процедурно-прививочные кабинеты, места для ожидания, санузел и раздевалка для персонала.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.