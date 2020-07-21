Правительством России разработан комплекс мер, направленных на поддержку медицинских работников, которые работают в условиях пандемии. Теперь это не только ежемесячные доплаты, но и страхование. Региональные власти тоже внесли свою лепту в поддержку врачей. Сегодня полисы для 50 сотрудников вручили в Промышленновской районной больнице.

С февраля текущего года спектр работы и ответственности сотрудников скорой помощи и инфекционистов значительно расширился. Принимая все условия и неудобства, они борются как с распространением коронавируса, так и за жизнь каждого заболевшего. На кону — собственное здоровье и здоровье членов семьи.

Увеличение нагрузки, как и рисков, частично оправдали федеральные и региональные ежемесячные доплаты. В случае заболевания и его последствий как самому сотруднику, так и его семье будет оказана материальная поддержка. Уже 1767 медицинских работников Кузбасса застрахованы на период пандемии. Сегодня заместитель здравоохранения Кузбасса вручил полисы для 50 сотрудников Промышленновской районной больницы.

На эти цели решением Сергея Цивилева направлено более 5 млн рублей из регионального бюджета. Кроме того, Сибирская угольная энергетическая компания за счёт собственных средств оформила полисы 1668 сотрудников медорганизаций. В итоге общими усилиями около 3,5 тысяч медработников региона застрахованы от различных последствий работы с COVID-19.

Обязательным условием выдачи страховой суммы является заражение медицинского работника коронавирусной инфекцией при исполнении им трудовых обязанностей. В таком случае выплаты гарантированы указом президента и региональными властями.

Автор: Кристина Орехова