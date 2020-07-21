В Березовском на протяжении года идут судебные разбирательства между управляющей компанией и собственниками квартир. Предмет разногласий — счета за детскую площадку, которые доходят до 3,5 тысяч рублей в месяц. Подробнее — в нашем следующем сюжете.

Летом 2019 года на придомовой территории была установлена детская площадка. Незадолго до этого на очередном общем собрании собственники квартир лишь выказали пожелание видеть возле дома место отдыха для детей и родителей. После встречи, как утверждают жильцы, без извещения появился протокол общего собрания. При его изучении было установлено, что он подделан на 50% и содержит подписи квартирантов, а не собственников, нанимателей муниципальных квартир и даже умерших людей.

Обслуживающая этот дом управляющая компания «БСК» с появлением детской площадки начала выставлять счета собственникам квартир в размере от 2,5 тысяч рублей до 3,5. Сумма платежа зависит от квадратных метров.

После признания протокола недействительным жители обратились в управляющую компанию за перерасчетом платежей. В ответ собственники получили отказ. Задолженность за детскую площадку стала расти, после чего управляющая компания подала в суд на собственников за накопленные долги.

В споре задействованы не только собственники квартир и управляющая компания. Привлечены также прокуратура и администрация города.

Получить комментарий от управляющей компании «БСК» мы не смогли.

Сегодня собственники квартир на пути смены компании, обслуживающей дом, но и в этом вопросе возникают свои трудности. Мы будем следить за развитием ситуации.