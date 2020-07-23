16 детских спортивных игровых площадок общей стоимостью 11 млн рублей установят до конца строительного сезона в селах и деревнях Кузбасса по региональной программе «Комплексное развитие сельских территорий Кузбасса», которая входит в госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий».

Каждая площадка состоит из 12 элементов, в том числе балансира, качелей, домика-беседки, песочницы, игровых комплексов-башен. Детские комплексы разместят в девяти муниципалитетах: по три объекта в Гурьевском, Крапивинском, Ленинск-Кузнецком муниципальных округах, два — в Чебулинском округе, по одной площадке в Новокузнецком, Мариинском районах и Прокопьевском, Топкинском, Яшкинском округах. Две площадки уже установили — в деревне Сарапки и селе Каменка Крапивинского округа.

«Мы планомерно создаем в селах комфортные условия для жизни. Эта работа позволяет повысить эффективность программ „Земский фельдшер“, „Земский доктор“, „Земский учитель“, сельской ипотеки, грантов на развитие фермерских хозяйств. Молодые семьи, выбирая для проживания сельскую местность, должны получать не только финансовую поддержку, но и комфортную среду, возможность гулять с детьми, вместе проводить время», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Реализация региональной программы «Комплексное развитие сельских территорий Кузбасса» в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» началась в 2020 году. Цель рассчитанной на 5 лет программы — сохранение доли сельского населения в общей численности населения Кузбасса на уровне не менее 13,5%, улучшение жилищных условий в селе и повышение заработных плат. Объем финансирования на 2020 год составит 131,4 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 81,5 млн рублей, из областного — 16,7 млн рублей, из местных бюджетов — 23,9 млн рублей, из внебюджетных источников — 9,3 млн рублей.

Кузбасс в 2020 году принимает участие в нескольких мероприятиях госпрограммы. Среди них — строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы, жилищно-коммунальных объектов, развитие систем водоснабжения и энергообеспечения, возмещение сельхозтоваропроизводителям затрат на обучение работников и производственную практику студентов, улучшение жилищных условий селян.

Например, в рамках госпрограммы сейчас ведется строительство второй очереди газопровода в селе Березово Кемеровского муниципального округа и капитальный ремонт Дома культуры в селе Красное Ленинск-Кузнецкого муниципального округа. Кроме того, запланированы модернизация уличного освещения в селе Благовещенка Мариинского района и реконструкция водопроводных сетей в селе Старопестерево Беловского района.

Также в рамках программы сельские и городские жители могут оформить ипотеку на сумму до 3 млн рублей на выгодных условиях — до 3% годовых — и потратить средства на строительство или приобретение жилья в сельской местности.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.