Масштабная реставрация фасада идет в Прокопьевском драматическом театре имени Ленинского комсомола, в начале 2021 года начнется ремонт большой сцены театра. Планируется завершить работы к 300-летию Кузбасса в июле 2021 года. В рамках подготовки к юбилею на обновление театра будут направлены 260 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

«К 300-летию Кузбасса обновим и построим в Прокопьевске много объектов. Один из важнейших — Прокопьевский Ленком. Это гордость всего Кузбасса, единственный в регионе обладатель национальной театральной премии „Золотая маска“. Кроме того, театр имеет статус памятника архитектуры регионального значения. Со времени последней реконструкции прошло 24 года, пора снова привести здание в порядок. Юбилей Кузбасса Прокопьевский драмтеатр встретит обновленным и снаружи, и внутри», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Сейчас специалисты ведут гидроизоляционные работы, которые повысят долговечность фундамента театра. Следующим этапом станут штукатурные работы, установка армирующей сетки, восстановление архитектурного декора колонн. По контракту строители должны завершить реставрацию фасада в ноябре, но подрядчики постараются закончить работы раньше, ближе к запланированному на сентябрь началу юбилейного для Прокопьевского Ленкома 75-го театрального сезона. В начале 2021 года в ходе ремонта большой сцены планируется заменить кресла в зрительном зале на 500 мест, поменять занавес, отреставрировать потолки и стены.

Прокопьевский драмтеатр имени Ленинского комсомола — один из старейших театров Кузбасса. Здание в стиле неоклассицизма возвели в самом центре Прокопьевска, на Площади Победы, в 1960 году. Его построили по проекту московского архитектора Николая Куренного. Здание стоит на возвышении, главный фасад выполнен в виде восьмиколонного портика, к дверям театра ведет высокая гранитная лестница. Все это придает сооружению особую торжественность.

Несмотря на ремонт, труппа театра не прекращает подготовку к открытию 75-го юбилейного сезона. Одновременно проходят репетиции сразу двух премьерных спектаклей: детской постановки «Терем—Теремок—Теремочек» по мотивам русской народной сказки и «Свидетель обвинения» по пьесе известной английской писательницы Агаты Кристи. Кроме того, 30 июля стартует новый проект Ленкома «Театр выходит в город». Артисты будут работать на четырех площадках Зенковского парка. Самых маленьких зрителей встретят на детской площадке, любителей классики — в «Литературной гостиной», меломанов — на музыкальной, также будет работать площадка инсталляций.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.