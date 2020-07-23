Второй мобильный детский технопарк «Кванториум-42» будет запущен в новом учебном году в рамках реализации федерального (регионального) проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Мобильный технопарк будет курсировать по югу области.

Оборудование для второго «Кванториума» уже приобретено и поступило в регион, в ближайшее время ожидается поставка самого автомобиля. В комплекте оборудования есть все необходимое для четырех направлений «VR/IT», «Промробо/Промдизайн», «Гео/Аэро» и «Хайтек»: шлемы виртуальной реальности и очки дополненной реальности, квадрокоптеры и вся сопровождающая аппаратура, принтеры и др.

На организацию работы второго мобильного технопарка выделено более 27,4 млн рублей: из них 16,9 млн рублей из федерального и областного бюджетов предназначены для покупки оборудования, 10,5 млн рублей из областного бюджета – на приобретение автомобиля с фургоном.

Первый детский мобильный технопарк заработал в октябре 2019 года. Он курсирует по северу Кузбасса, обеспечивая доступность современного дополнительного образования технической направленности детям из отдаленных населенных пунктов. В течение учебного года в каждой территории технопарк проводил по две недели каждые 3 месяца. В первой половине дня школьники занимались на уроке технологии, а после обеда изучали программы естественнонаучной и технической направленности. В интервалах между приездами дети находились на дистанционном сопровождении реализации командных проектов со своими наставниками.

В настоящее время в Кузбассе работают два стационарных детских технопарка «Кванториум-42» в Кемерове и Новокузнецке, а также один мобильный. До конца 2022 будет создана сеть из детских технопарков, которая объединит пять стационарных и три мобильных «Кванториум-42».

Направления работы детских технопарков выбираются в соответствии с приоритетами технологического развития Кузбасса, спецификой городов, а также профилями профессиональных образовательных организаций, действующих на территории области.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.