В Кузбассе продолжает действовать программа нацпроекта «Жильё и городская среда». Работы по благоустройству парковой зоны ведутся в Кировском районе.

Место встречи изменить нельзя, но сделать его лучше можно. Таким было решение жителей города, которые проголосовали за благоустройство части парка «Берёзовая роща» по нацпроекту «Жильё и городская среда».

«Берёзовая роща» — одно из излюбленных мест горожан. Особое место здесь занимает дерево, в честь которого и назван парк. Правда, сейчас прогуляться по лесному массиву не удастся. На время ремонта центральную аллею закрыли. С промежуточными итогами работ на экскурсии ознакомились общественники. Сейчас здесь укладывают плитки, формируют рекреационные зоны, где поставят парковые диваны, а также сформируют клумбы. Также планируется восстановить более 2 тысяч квадратных метров газона и обустроить близлежащую дорогу карманами для парковочных мест и пешеходными дорожками.

Одна из главных достопримечательностей парка — стела «Ракета», расположенная на пересечении улиц 40 лет Октября и Леонова. В ближайшее время будет проведён демонтаж объекта. На её месте установят композицию «Молодые космонавты». Она будет напоминать жителям о Герое Советского Союза и покорителе космоса — Алексее Архиповиче Леонове. Сейчас памятник находится на реконструкции.

Напомним, ранее здесь уже проходил ремонт набережной по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды». Теперь обновлённая центральная аллея парка «Берёзовая роща» станет связующим звеном благоустройства прогулочной зоны в Кировском районе. Ожидается, что первый этап работ будет завершён уже в августе.