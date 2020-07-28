Контроль за соблюдением законности золотодобычи – задача министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса. Специалисты регионального ведомства оперативно реагируют на загрязнение рек и выясняют его причины. В 2020 году усилился контроль за водными объектами северных территорий Кузбасса. Причина — рост загрязнения реки Кия именно на севере региона.

Инспекторы минприроды Кузбасса провели рейды, по результатам которых их заинтересовала деятельность четырех компаний, занимающихся добычей золота в Тисульском муниципальном районе: ООО «Сисим», ООО «Сибресурс», ООО ЗДК «Берикуль». По материалам проверок с 25 июня эксперты Южно-Сибирского управления Росприроднадзора с привлечением специализированной лаборатории совместно с сотрудниками УФСБ, подразделений Управления МВД проводят дополнительные проверки деятельности этих компаний.

«Золотодобытчики часто ведут разработку недр, загрязняя водные объекты. Грязные стоки попадают в реки при несанкционированных сбросах с отстойников, неправильном обустройстве руслоотводных каналов или стекании с нарушенных территорий и отвалов, которые размещают прямо у кромки воды. Прозрачная вода, протекающая среди природного ландшафта, становится мутной и грязной. Так произошло и в Тисульском районе. Теперь специалисты регионального ведомства проводят рейды не только на левом, но и на правом берегах реки Кия. Это связано с тем, что золотодобытчики увеличили добычу сразу на двух берегах», — сообщил министр природных ресурсов и экологии Кузбасса Сергей Высоцкий.

В ведомстве уточнили, что всего с начала года на притоках Кии выявлено пять артелей-нарушителей. Помимо ООО «Сисим», ООО «Сибресурс», ООО ЗДК «Берикуль» среди нарушителей оказались ООО Артель старателей «Золотой полюс» и ООО «Кундат».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.