Кузбасских машиностроителей поддержат, но только тех, кто производит технику для местных аграриев. Разработать такую программу поручил глава региона. Она должна уменьшить стоимость сельхозмашин для селян и простимулировать развитие сельского хозяйства.

Снизит ли это в будущем цены на продукты наших производителей? Какую помощь ждет агропромышленный комплекс Кузбасса? И какую поддержку ему готовы оказать?

Об этом и не только поговорим в проекте «Акценты» с директором Кемеровского филиала Россельхозбанка Виктором Кобзевым.

Смотрите в прямом эфире в четверг, 30 июля, в 18:00 на телеканале ОТР.

Повторы на телеканале «Кузбасс 1 HD» в 20:20 и 23:20.

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