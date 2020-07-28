Пассажирам вновь можно добраться до Красноярска, Томска, Новосибирска, Барнаула и Белокурихи. Накануне съёмочная группа «Кузбасс 1 HD» проводила рейс до Новосибирска.

85 дней или больше 2,5 месяцев без возможности выехать в соседние регионы. Автопарк ждал, когда вновь будет доступно транспортное сообщение. На прошлой неделе рейсы на самые популярные направления возобновлены. Правда, с оговоркой – с соблюдением необходимых мер.

Весь период следования до места назначения пассажирам рекомендовано находится в средствах индивидуальной защиты.

Постепенно в жизни россиян становится меньше ограничений. Так, с августа возобновятся международные перелёты. Планируется, что рейсы сначала запустят в Лондон, в несколько турецких городов, а также в Танзанию. Самолёты будут летать из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. При этом прибывающим из-за границы необходимо будет в течение трёх дней после возвращения сдать тест на коронавирус, а данные загрузить на портал Госуслуг.

Автор: Кристина Орехова