В круг получателей льготы по закону «Об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль организаций» включили предприятия, участвующие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости».

На сегодня участники нацпроекта — 23 предприятия региона. К 2024 году к нему планируют присоединиться не менее 89 кузбасских компаний.

До конца 2024 года участники нацпроекта смогут получать налоговый вычет, который позволит уменьшить сумму уплачиваемого налога на прибыль на 50% от расходов на развитие производства.

Если ранее налоговая льгота распространялась на 24 вида экономической деятельности в Кузбассе, то теперь — на 52.

Мерой поддержки смогут воспользоваться компании, которые внедряют бережливые технологии производства в рамках нацпроекта и реализуют инвестиционные проекты.

💬 «Весной правительство Кузбасса уже ввело целый ряд дополнительных мер для поддержки экономики, в первую очередь — малого и среднего бизнеса. Новая льгота будет побуждать бизнес инвестировать в развитие, позволит вовлечь в нацпроект новых участников и создаст дополнительный стимул для развития несырьевой экономики в Кузбассе. Сэкономленные средства компании могут направить на расширение производства, создание новых рабочих мест, повышение зарплат сотрудникам», — подчеркнул Сергей Цивилев.

Источник — телеграм-канал Цивилев.Live

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.