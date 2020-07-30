Общественные пространства и улицы городов и поселков Кузбасса помогают обновлять и украшать местные художники, скульпторы и ремесленники, в том числе студенты Кемеровского областного художественного колледжа.

«Комфортная городская среда должна быть красивой — это так же важно, как ровные дороги и чистые улицы. Мы учитываем это при разработке проектов благоустройства. Архитекторы нередко включают в проекты идеи и предложения людей искусства — художников, скульпторов, мастеров-ремесленников. В результате в городах и поселках появляются арт-объекты, садово-парковые скульптуры, резные скамьи, декоративные панно. В этой работе участвуют и активные жители, которые часто на свои средства благоустраивают дворы и подъезды, делают городские пространства красивее и уютнее», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В столице Кузбасса к благоустройству подключились студенты и преподаватели Кемеровского областного художественного колледжа. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне учащиеся и педагоги расписали два остановочных павильона, расположенных рядом с колледжем. Кроме того, студенты и преподаватели уже несколько лет размещают на территории колледжа скульптуры и арт-объекты: декоративные панно, садово-парковую скульптуру «Утро». Несколько лет назад студенты специальности «Дизайн в культуре и искусстве» расписали фасад общежития, лаконично изобразив объекты культуры и искусства Кемерова.

В Калтане в июле установили два кованых мостика работы кузнеца Евгения Кириллова. Для сквера Молодоженов в Калтане Евгений Кириллов изготовил кованую карету, лавочки и фонари, для детского сада — кованые ворота. Скоро работы кузбасского ремесленника установят и в селе Сарбала: там появятся мостик, урны и скамейки.

В Междуреченске жители благоустраивают придомовые территории в рамках городского конкурса «Битва дворов». Победители конкурса получат денежные призы на продолжение благоустройства. В прошлом году первое место занял двор дома № 48 по улице им. 50-летия комсомола, его жители получили приз в размере 200 тыс. рублей и потратили средства на новую детскую площадку, скамейки и урны.

В Полысаеве жильцы дома по адресу ул. Космонавтов, 36А продолжают оформлять подъезд № 1. Стены подъезда украсили росписью с персонажами мультфильмов, на лестничных площадках разместили комнатные растения. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне жильцы оформили стену на первом этаже тематическими фотографиями, открытками и надписями.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.