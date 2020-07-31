Работа детских оздоровительных центров Кузбасса приостанавливается с 3 августа. Действовать продолжат только летние загородные лагеря, принимающие на отдых воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также специализированные учреждения для несовершеннолетних, которые нуждаются в социальной реабилитации. Об этом говорится в распоряжении, которое было принято 31 июля.

В распоряжении также отмечается, что решение приостановить работу детских оздоровительных лагерей принято в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и выявлением случаев заражения в организациях отдыха и оздоровления детей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.