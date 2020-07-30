Начала отопительного сезона ресурсники и коммунальщики ждут с нетерпением и, конечно же, тревогой. С середины сентября у них закончится самый горячий период года.

Повышение надежности и КПД – основная задача ресурсников. Для этого за лето на предприятии произвели капитальный ремонт шлакового конвейера, привели в порядок теплообменники. За 4 дня полностью заменили 100 метров котлового контура труб, а на нем самом – обмуровку. Свою готовность к зиме кедровские тепловики оценивают примерно на 95%.

К отопительному сезону готовятся и коммунальщики Анжеро-Судженска. В городе более 2 тысяч домов, большая часть из которых — многоквартирные. Приводят в порядок кровли. План выполнен на 45%. Внутридомовые сети — отремонтировано более 63% от запланированного. Основные работы ведутся на тепловых сетях. Выявленные во время гидроиспытаний 25 порывов ликвидированы.

Оперативная информация об успехах и проблемах местных коммунальщиков и ресурсников стекается в областную столицу. В «Центре оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса» созданы три аварийно-спасательных отряда. Расположены они в Кемерове, Гурьевске и Верх-Чебуле. При необходимости их отправляют на помощь территориям, причём как во время подготовки к отопительному сезону, так и непосредственно во время него.

Старт сезона намечен на 15 сентября. Этой даты ответственные за горячую воду в кранах и батареях ждут. Когда тепло пойдет к кузбассовцам в штатном режиме, можно будет и отдохнуть. Лето для специалистов этого направления, вопреки мнению обывателей, — самый тяжелый период. Потому и в отпуска они ходят в основном поздней осенью или зимой.

Автор: Сергей Ищенко