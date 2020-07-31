Наблюдательный совет федерального Фонда защиты прав участников долевого строительства под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина принял решение восстановить права 316 кузбасских семей, пострадавших в результате действий застройщиков. Дольщикам предоставят денежные компенсации или жилье в домах, которые будут достроены на средства федерального и регионального бюджетов. Достраивать дома предстоит Кузбасскому фонду защиты прав дольщиков, созданному по инициативе губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

«Для восстановления прав обманутых дольщиков мы провели большую совместную работу с правительством РФ. С 2019 года восстановили права более 700 жителей городов Кемерово и Осинники. Теперь получить жилье или компенсации смогут еще более 300 обманутых семей. Застройщики домов, где они участвовали в долевом строительстве, признаны банкротами. Строительная и финансовая экспертизы объектов уже проведены, в бюджете Кузбасса на текущий год предусмотрены средства на софинансирование компенсаций и завершения строек», — заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

По информации министерства строительства Кузбасса, более 300 семей вложили свои средства в строительство 5 недостроенных объектов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.