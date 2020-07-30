Благоустроенная общественная территория, домашний двор или подъезд многоэтажки. Жители региона выходят вместе с коммунальщиками на субботники, участвуют в Днях соседей, садят деревья. О том, как и какими способами кузбассовцы облагораживают свои придомовые территории, расскажет Елизавета Матико.

Подъезд как произведение искусства. Попугай Кеша, Карлсон, улыбающиеся серые коты, волк из мультфильма «Жил-был пёс» и даже почтальон Печкин, который с наступлением режима самоизоляции надел маску. С 2016 года все эти персонажи стали соседями по лестничной площадке жителей первого подъезда по улице Космонавтов, 36 А в Полысаеве. Инициатор благоустройства жилой территории признаётся: всё началось с котиков. Теперь труд жителей дома оценивается высокими наградами в муниципальных конкурсах.

Калтан. В 2020 году он отметил 61 год со дня образования. Подарком для жителей стали два кованных мостика, установленных в районе конечной автобусной остановки. Работы выполнил местный кузнец Евгений Кириллов. Совсем скоро подарки из металла получат и жители села Сарбала, которое в августе отметит 130-летие. Мостик, урны и скамейки, выполненные этим же мастером, будут установлены в сельском парке. Кузнец уже приступил к работе.

В Кемерове благоустройством общественных территорий занимаются студенты художественного колледжа. Первая работа появилась на входе в учебное заведение. В 2018 году фасад общежития украсило панно. Его посвятили столетию Кемерова и 75-летию Кемеровской области. На создание ушло 3 месяца. Декоративный фриз, на котором изображены будни студентов колледжа, завершил композицию. В 2020 году арт-объектом декоративного оформления стал остановочный павильон. Молодой преподаватель-дизайнер расписал его в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ежегодно в Кузбассе проводятся конкурсы на лучшее оформление придомовых и общественных территорий. Премии помогут победителям продолжить благоустройство своих городов.