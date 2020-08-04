Один из старейших городов Кузбасса — Мариинск – 15 августа отмечает 300-летний юбилей. К знаменательной дате выпущен путеводитель «Мариинск: дорога длиною в 300 лет». Это первый в Кузбассе гид, совмещающий печатный вариант и расширенную онлайн-версию. В путеводителе три части: исторический экскурс «Дорогами истории», блок «Достопримечательности», где представлены ключевые объекты туристической привлекательности, раздел «Прогулка по уездному городу», в котором можно познакомится с архитектурными ансамблями старинного Мариинска.

В издании опубликована справочная информация, которая будет полезна гостям города и автотуристам – где остановиться на ночлег, где поесть, а также перечислены СТО, продуктовые магазины и аптеки.

Для оформления путеводителя использованы мотивы наличников в стиле «мариинское барокко» и фрагмент герба города – деревянный цветок.

В рамках работы над созданием путеводителя родился еще один проект к 300-летию города — акция «Поздравь Мариинск с юбилеем». Издан юбилейный набор из 15 открыток с видами и фотографиями Мариинска. Горожане разослали бесплатно землякам, родственникам и близким, которые уехали из Мариинска и живут в разных уголках страны, эти наборы открыток. В ответ адресаты записывали видео с поздравлением родного города и выкладывали в соцсетях. Марафон поздравлений собрал более 150 видео, которые также опубликованы на сайте. Подарочная открытка есть в каждом экземпляре путеводителя.

Над изданием работала команда музейщиков, журналистов, краеведов, школьников, сотрудников бюджетных учреждений. Для создания путеводителя редакционная группа использовала материалы книги доктора исторических наук, профессора Алексея Ермолаева «Уездный Мариинск 1856-1917 гг.», тексты и иллюстрации мариинского краеведа-исследователя Николая Терентьева, информацию музея-заповедника «Мариинск исторический» и редакционных материалов газеты «Вперед». Путеводитель дополнен авторской мини-раскраской и двустишиями «Персонажи старого города» о жителях уездного Мариинска, когда город был культурной столицей Томской губернии от народного мастера России и Кузбасса, Почетного гражданина города Мариинска Юрия Михайлова.

Выпуск издания стал возможным благодаря поддержке Фонда Президентских грантов. Из федерального бюджета на создание путеводителя направлено 496 тысяч рублей, еще 135 тысяч рублей вложили мариинские предприятия. Тираж 1400 экземпляров.