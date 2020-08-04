В Кузбассе значительно выросло число выпускников, сдавших Единый государственный экзамен на высший балл. По результатам основного периода ЕГЭ, который прошел с 3 по 25 июля, 100 баллов набрали 102 выпускника. В 2019 году такой результат показали 82 человека.

«Рекордсменом стал Николай Обищенко, выпускник новокузнецкого лицея № 84 имени В.А. Власова. Он сдал на 100 баллов три экзамена — русский язык, историю и обществознание. Это прекрасный результат! Пять выпускников набрали 100 баллов по двум предметам. Больше всего стобалльников — 54 — по русскому языку. В целом, кузбассовские школьники хорошо подготовились и сдали ЕГЭ, несмотря на дистанционное обучение», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Владислав Рябыкин из гимназии № 32 (Новокузнецк) написал на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку и профильной математике. Полина Манских, выпускница Бурлаковской средней общеобразовательной школы Прокопьевского округа сдала на высший балл русский язык и литературу. Инна Боровских из школы № 1 Мариинского района получила 100 баллов за экзамены по химии и русскому языку. Эти же экзамены на 100 баллов сдала Дарья Толмачева, выпускница Кемеровского городского классического лицея. Стобалльником по профильной математике, информатике и ИКТ стал Дмитрий Утюжников из лицея № 84 имени В.А. Власова (Новокузнецк).

Самый массовый экзамен в этом году был по русскому языку, поэтому он проходил на протяжении двух дней. Наивысший балл по этому предмету получили 54 участника. По профильной математике максимальный результат набрали четыре человека. Оба результата выше, чем в прошлом году, когда в Кузбассе было 33 стобалльника по русскому языку и 3 по математике.

В целом по предварительным результатам ЕГЭ вырос средний балл и увеличилось количество высокобалльников по русскому языку, профильной математике, географии и литературе.

«Положительную динамику показали экзамены по литературе, истории и обществознанию. Экзаменационную работу по этим дисциплинам на 100 баллов выполнили 10 человек в первом случае (в 2019 году — 3), 12 во втором (в 2019 году — 7) и 3 в третьем (в 2019 году — 1). По два стобалльника в этом году по географии (в 2019 году — 3) и физике (в 2019 году — 2), восемь по информатике и ИКТ (в 2019 году — 8). 12 участников ЕГЭ получили 100 баллов по химии (в 2019 — 21)», — рассказала директор областного центра мониторинга качества образования Ольга Шитова.

Для тех, кто по уважительной причине не смог принять участие в ЕГЭ в основной период, предусмотрены дополнительные экзаменационные дни с 3 по 8 августа.