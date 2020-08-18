Медицинское учреждение получило два высокоточных аппарата для диагностики глаз и лор-органов в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На приобретение офтальмоскопа и риноларингофиброскопа из федерального бюджета направлено более 825 тысяч рублей.

Непрямой бинокулярный офтальмоскоп позволяет выявить проблемы со зрением у ребенка на ранней стадии, провести правильную диагностику и назначить эффективное лечение. Данный прибор имеет большое поле обзора — 360 градусов, возможность исследования периферических отделов сетчатки. Стоимость аппарата более 170 тысяч рублей.

Риноларингофиброскоп предназначен для обследования лор-органов юных пациентов. Его преимущество в том, что он малотравматичен для малышей – снижает неприятные ощущения пациента во время проведения процедуры, а новая технология сверхтонких оптических волокон дает изображение лучшей четкости и контрастности. Стоимость прибора более 655 тысяч рублей.

По данным министерства здравоохранения Кузбасса, в 2020 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» планируется поставить в детские лечебные учреждения 74 единицы медтехники на сумму более 277 миллионов рублей.

С 2019 года, с начала действия региональной программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» нацпроекта «Здравоохранение», детские поликлиники и отделения получили 236 единиц современного оборудования.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.