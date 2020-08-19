Километровую аллею благоустроили по нацпроекту «Жилье и городская среда». В начале 1950-х годов новоселы домов на улице Кирова заложили памятную аллею из более 50 саженцев маньчжурского ореха. После реконструкции, которая шла чуть менее трех месяцев, любимое место отдыха жителей стало настоящим украшением «старого» центра города.

Теперь здесь новое асфальтное покрытие, скамейки и урны, цветочные вазоны, удобный пандус для заезда маломобильных граждан. Монтаж 44 новых светильников завершил план благоустройства.

Члены общественной группы уже оценили качество ремонтных работ, а результаты профессиональной независимой экспертизы (пробы асфальтового покрытия) ожидаются в ближайшее время.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» на благоустройство объекта выделено 9,7 млн рублей, в том числе 8,5 млн рублей из федерального бюджета.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.