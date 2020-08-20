Кузбасс получил второй мобильный детский технопарк «Кванториум-42», передвижной центр дополнительного образования готов к работе. С 1 сентября он начнет курсировать по югу области. В технопарке дети смогут бесплатно изучать робототехнику, создание и использование беспилотных летательных аппаратов, технологии виртуальной реальности. Передвижной технопарк создан в рамках национального проекта «Образование».

«Мобильный „Кванториум“ обеспечит доступ к качественному внешкольному образованию для детей из небольших населенных пунктов в отдаленных районах. Благодаря таким бесплатным высокотехнологичным площадкам мы теперь можем заинтересовать ребят по всему Кузбассу научной, исследовательской деятельностью. Многим это поможет выбрать будущую профессию, стать квалифицированными востребованными специалистами», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

На организацию работы второго мобильного технопарка выделено более 27,4 млн рублей: 16,9 млн рублей из федерального и областного бюджетов направлены на покупку оборудования, 10,5 млн рублей из областного бюджета пошли на приобретение автомобиля КАМАЗ.

В «Кванториуме» есть все необходимое для обучения детей по четырем направлениям: «VR/IT» (технологии виртуальной и дополненной реальности), «Промробо/Промдизайн» (промышленный дизайн и робототехника), «Гео/Аэро» (геоинформационные системы, геоданные и создание моделей летательных аппаратов) и «Хайтек».

На данный момент в Кузбассе действуют два стационарных детских технопарка «Кванториум-42» в Кемерове и Новокузнецке, а также один мобильный. До конца 2022 года будет создана сеть детских технопарков, которая объединит пять стационарных и три мобильных «Кванториума».

Первый в Кузбассе детский мобильный технопарк начал работу в октябре 2019 года. Он курсирует по северу области, в каждой территории технопарк проводил по две недели каждые три месяца. В первой половине дня школьники занимались на уроке технологии, а после обеда изучали программы естественнонаучной и технической направленности. В интервалах между приездами «Кванториума» дети в дистанционном режиме участвовали в реализации командных проектов со своими наставниками.