Подрядчики завершили благоустройство 320 дворов в населенных пунктах Кузбасса, еще в 37 дворах работы завершатся до 15 октября. Ремонты финансируются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

«Когда мы составляли планы благоустройства на этот год, рассчитывали отремонтировать 300 дворов и 50 общественных пространств. Благодаря экономии средств по итогам торгов, удалось увеличить число объектов до 357 дворов и 57 общественных пространств. Национальный проект „Жилье и городская среда“ позволяет постепенно менять населенные пункты Кузбасса, делать их более комфортными и удобными для жителей. Состояние двора или сквера у дома напрямую влияет на жизнь людей, качественное благоустройство создает новые возможности для занятий спортом, прогулок с детьми», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Финансирование работ по нацпроекту составило почти 1,2 млрд рублей из бюджетов всех уровней, более 1 млрд рублей направлены из федерального бюджета. На сегодняшний день готовы 356 объектов: 320 дворов и 36 общественных территорий, это 86% от плана на год.

В Новокузнецке благоустроили 68 дворов, подрядные организации готовят документы для закрытия работ. В Кемерове тоже планируют по итогам года отремонтировать 68 дворов, в 43 из них работы уже выполнены. Например, во дворе домов 39, 41 и 43 на бульваре Строителей привели в порядок проезжую часть, тротуар, отмостки. Одновременно с благоустройством отремонтировали теплотрассу — это позволит избежать аварийных ситуаций.

В Мысках сезон благоустройства также близится к завершению. В частности, подрядчики отремонтировали объединенную дворовую территорию по ул. Комарова, 16 и ул. Восточная, 20. Во дворе привели в порядок отмостки домов, подходы к подъездам, пешеходные дорожки, заасфальтировали парковку, установили бордюры, скамейки и урны. В ближайшее время в этом дворе установят детский городок — спортивные уголки, домик, карусели и качели.

Кроме того, благоустройство дворов по нацпроекту завершили города Краснобродский, Междуреченск, Осинники, Полысаево, а также Кемеровский, Крапивинский, Топкинский, Тяжинский, Яйский муниципальные округа, Таштагольский район.

Чтобы включить двор в программу благоустройства, жителям необходимо проголосовать на общем собрании и набрать 2/3 голосов за включение двора в программу, поручить управляющей компании выполнить проект благоустройства и направить его на экспертизу. УК сдаст пакет документов в муниципалитет, после проверки двор включат в программу.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.