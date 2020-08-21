Школы № 4, 22 и 25 получили ноутбуки, интерактивные доски и многофункциональную офисную технику (принтер-сканер-копир). Средства выделены в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» — по 2 млн 127 тысяч рублей на каждую школу, всего — 6 млн 382 тысячи рублей.

«Учебный процесс становится намного интереснее. Дети, выходя к интерактивной доске, не будут теряться – интерфейс понятный и удобный как у смартфона. В работе учителя новое оборудование – большой помощник: дает быстрый доступ к любому ресурсу — школьным документам, программам в сети Интернет, можем подключаться к любой онлайн конференции и проводить дистанционные уроки. Ноутбуками оснастим классы, где с этого года будут внедряться новые цифровые программы», — отметила Ольга Пирогова, учитель информатики школы № 25.

В некоторых школах новая техника заменит устаревшие компьютеры. Интерактивные доски оборудованы операционной системой, офисными программами. Современные ноутбуки расширят возможности образовательного процесса: их педагоги планируют использовать на уроках информатики, английского языка, что поможет подготовить учеников к сдаче ЕГЭ, также будет создан мобильный класс и информационно-библиотечный центр, где учителя смогут готовиться к урокам, а также работать с платформой «Электронная школа 2.0», участвовать в образовательных вебинарах. Также в десяти школах Междуреченска организуют открытые wi-fi-точки.

Всего к началу учебного года 86 школ и 16 техникумов и колледжей Кузбасса оснащены новым оборудованием по нацпроекту «Образование» — 102 комплекта. На покупку техники из федерального бюджета выделено 223,5 млн рублей и 8,6 млн рублей – из областного. В каждый комплект входит 38 ноутбуков, 2 интерактивные доски и многофункциональная офисная техника (принтер-сканер-копир).

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.