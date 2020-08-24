Города и районы Кузбасса в 2020 году получат 15 автомобилей, которые будут бесплатно доставлять маломобильных граждан на объекты социальной инфраструктуры. Шесть специальных автомобилей Lada Largus Kub, купленные в рамках нацпроекта «Демография», уже работают в Новокузнецке. До конца года ожидаются поставки еще девяти машин: семь — в Кемерово, по одной — в Кемеровский муниципальный округ и Юргу. Еще одна машина, приобретенная за счет бюджета области по распоряжению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, начнет с 1 сентября работать в службе социального такси в Мариинске.

21 января во время прямого эфира на радио к Сергею Цивилеву обратилась жительница Мариинска Людмила Смакотина. Она сообщила, что единственный автомобиль Комплексного центра социального обслуживания населения Мариинского района изношен, и попросила помочь приобрести новую машину. 18 августа новый автомобиль был доставлен в Мариинский район. В машине четыре пассажирских сиденья и место для инвалидной коляски. Салон оборудован дополнительной термо- и шумоизоляцией. Автомобиль, который до этого использовался в учреждении, после капитального ремонта вновь выйдет на линию социального такси.

Услугами социального такси в Кузбассе пользуются около 9 тысяч человек в год, в основном это люди, которым в силу возраста или состояния здоровья трудно передвигаться без помощи. В 28 территориях Кузбасса работают 42 машины социального такси. В 2019 году регион приобрел 15 специально оборудованных автомобилей «ГАЗель Next» для организации поездок граждан в возрасте 65 лет и старше из отдаленных сельских территорий в медицинские учреждения для проведения профилактических осмотров, включая диспансеризацию, а также диспансерное наблюдение лиц, у которых выявлены заболевания и патологические состояния. Автомобили переданы комплексным центрам социального обслуживания населения.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.