Собственные проекты по ремонту дорог частного сектора в этом году реализует каждая из 34 территорий Кузбасса. Муниципалитеты используют разные схемы кооперации в решении вопроса: действуют городские и районные программы, привлекаются промышленные предприятия в рамках социальных соглашений с администрациями территорий, активное участие по отсыпке дорог частного сектора принимают сами жители.

В Кемерове для отсыпки дорог частного сектора применяется технология вторичной переработки асфальтобетонного покрытия, сырьем для материала служит скол старого покрытия после замены магистралей по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На 47 из 58 улиц частного сектора, запланированных на этот год, ремонт уже выполнен.

В Белове с 2014 года успешно реализуется муниципальная программа «50 на 50». Промышленные предприятия по договоренности с администрацией города бесплатно предоставляют щебень и горельник, а жители оплачивают только доставку. В 2019 году в рамках муниципальной программы удалось отсыпать рекордное количество дорог частного сектора – около 60 км. Этим летом привели в порядок уже 25 км улиц.

В Прокопьевске благоустроено 42 км на 17 улицах частного сектора, куда по соглашению администрации города с угольными предприятиями завезли 120 машин горельника общей массой 840 тонн. Еще 90 тонн материала направлено на ремонт дорог, ведущих в садовые общества. Работы ведутся по заявкам жителей: технику для транспортировки материала нанимают сами прокопчане, а власти города предоставляют грейдер для разравнивания дорожного полотна. Еще 4 тысячи тонн горельника и щебня предоставили угольщики группы компании, помогли отгрейдировать 16 км дорог.

В Киселевске по муниципальной программе благоустройства частного сектора за лето отсыпали и отгрейдировали 15 улиц общей протяженностью 7,5 км.

В Таштагольском муниципальном районе средства на благоустройство улиц частного сектора направляют поселения. В административном центре технику предоставляет городской комбинат благоустройства, в поселках — участки благоустройства. Щебень поставляют рудники. Этим летом уже приведены в порядок 124 улицы в поселениях — 130 км.

В Топкинском муниципальном округе в благоустройстве улиц частного сектора помогает градообразующее предприятие, оно выделило 8 тысяч тонн материала на эти цели. Начиная с мая уже восстановлено около 23 км щебеночных дорог, в планах отсыпать еще более 5 км.

Все работы завершатся к ноябрю. В среднем за сезон в муниципалитетах Кузбасса ремонтируется около 1,7 тысяч километров улиц частного сектора.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.