Недовольные собственники против настойчивой управляющей компании. В нашу редакцию обратились жители сразу нескольких домов кемеровского микрорайона Шалготарьян. Хотят сменить обслуживающую организацию, но не получается. Почему и как правильно провести эту процедуру? Узнавала Арина Мерлова.

Разбитые дворовые дороги, неухоженные подъезды и ненадёжные качели на детской площадке. Терпение жителей дома №41 на Московском проспекте закончилось.

Аналогичная ситуация. Московский, 80 Г. Жители также недовольны работой своей управляющей компании.

Обслуживанием этих домов занимается компания «Шалготарьян». Со слов жителей — недобросовестно. Решили организацию сменить. Провели собрание, практически все собственники проголосовали «за». Однако внезапно появился второй протокол. В нём владельцы квартир против перемен. Кемеровчане уверены: этот документ составила УК и подделала подписи жильцов. За разъяснением наша съёмочная группа пришла к директору компании.

Приёмный день. Директора на месте нет. Сегодня мы попытались позвонить в организацию, но трубку никто не взял. По словам жителей, по пятницам «Шалготарьян» не работает. В Государственной жилищной инспекции нам рассказали: сменить управляющую компанию собственники действительно могут. Но для этого нужны основания.

Кроме решения суда подтверждением некачественной работы управляющей компании может служить протокол проверки Государственной жилищной инспекции или местной администрации.

Единственный и действенный вариант для жильцов сейчас — обратиться в суд. Для того, чтобы признать поддельный протокол недействительным и доказать некачественную работу пока ещё своей управляющей компании.

Автор: Арина Мерлова