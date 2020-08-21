Очередная экспедиция в месторождение Шестаково завершилась редкой находкой. Обнаружено яйцо динозавра, которому, предположительно, 125 миллионов лет. Отряд вернулся в Кемерово, и с участниками встретилась Анастасия Подоляко.

На Шестаковском комплексе уже найдено более 35 видов позвоночных, которые жили в последнем, меловом периоде мезозойской эры. Самые известные, разумеется, динозавры. Фрагменты самого крупного представителя – зауропода – палеонтологи начали находить с 2018 года. Кость, которая была частью хвоста огромной рептилии, привезли в музей и в этот раз.

Маленькой по размеру, но значимой для науки оказалась ещё одна находка. Её палеонтологи сделали за 3 дня до конца экспедиции. Это яйцо мелкого динозавра или примитивной птицы. Это третья подобная находка в России. Чтобы увидеть фрагменты скорлупы, нужно постараться. Уже в музее эту часть породы обвели чёрным маркёром. Смотреть нужно в самый центр круга.

Предположительно, 125 миллионов лет назад это яйцо было размером с голубиное. Подобная находка для учёных желанная и редкая. Чтобы фрагменты скорлупы хотя бы частично сохранилась, они должны, как говорят палеонтологи, законсервироваться в породе.

Находка уже заняла своё место в музейной витрине. Но работы с ней предстоит ещё много. Российские учёные изучат срезы и сколы скорлупы, чтобы точно узнать, кому принадлежит яйцо. После этого с помощью 3D-технологий постараются воссоздать его форму.

Автор: Анастасия Подоляко