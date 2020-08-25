По итогам 2019-2021 годов более 450 новых детских площадок будут установлены в Кузбассе, сообщил губернатор Сергей Цивилев. Акция «100 детских площадок» проходит в области по инициативе главы региона второй год подряд. В нынешнем году все муниципалитеты Кузбасса получили и начали устанавливать игровые городки.

«Акцию „100 детских площадок“ мы организовали в 2019 году. Первые 100 площадок понравились кузбассовцам, и мы решили продлить акцию еще на два года — до 300-летия Кузбасса. В целом за 3 года подготовки к юбилею в области по различным программам появятся более 450 новых игровых площадок для детей и подростков», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Первый в текущем году игровой комплекс в рамках акции смонтировали в пгт Инской, который входит в состав города Белово. Детская площадка украсила новое общественное пространство — парк «Приморский».

Новые игровые городки предназначены для детей от 6 до 14 лет. Каждый игровой комплекс представляет собой корпус корабля с парусами, палубой и трюмом, штурвалом, иллюминаторами, шведскими и веревочными лестницами, подвесными мостиками и горками. Паруса корабля украшены символикой «300 лет Кузбасс».

Места, где размещают игровые комплексы, определены по итогам общественных слушаний. Игровые площадки куплены за счет бюджета области, расходы на установку взяли на себя местные бюджеты и спонсоры.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.