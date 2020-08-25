Около 300 осуждённых в разных цехах обрабатывают металл и дерево, изготавливают пластиковые окна и резиновую крошку.

Производство пластиковых окон открыли в 2018 году. Теперь ежемесячно силами осуждённых выпускается по 2000 рам. Всё собирается вручную. Полное разделение труда. Одни распиливают пвх-профиль, другие режут стекло. Далее его фрезеруют, обрамляют алюминием и пластиковым профилем, добавляют фурнитуру.

Занятость в цехах 100%. 262 работника распределены по группам 25-30 человек. Следующее крупное производство — изготовление резиновой крошки. Перерабатывают старые шины. Шредерная машина рубит резину на фракции и отделяет металлическую проволоку. За одну смену изготавливают 20 тонн продукции. Её отправляют крупными партиями в другие регионы. Такой крошкой застилают детские площадки и беговые дорожки на улицах.

Обучают профессии в училище на территории колонии. Подготовительные курсы от 1 до 3 месяцев есть по всем направлениям производства.

А вот ещё одно производство. В этом цехе работают осуждённые колонии поселения. Здесь дают вторую жизнь пластику. Отработанные материалы переплавляют и делают из них гранулы двух цветов: чёрные и белые. В сутки изготавливают до 3 тонн. Позже, уже за территорией колонии, эти гранулы превращаются в полиэтиленовые пакеты и хозяйственную плёнку.

Кроме того, у тех, кто постоянно работает, есть возможность подать заявление на условно-досрочное освобождение или на перевод в колонию поселения. Все благодарности за труд складываются, предоставляя заключённому шанс как можно раньше выйти на свободу.