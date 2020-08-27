В 2020 году планируется создать 1370 га компенсационных лесов, из них 720 га высажено в Кузбассе за весенний период, 650 га появятся осенью.

Восстановление лесов для компенсации после вырубки реализуется в рамках исполнения Указа президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 № 204 и национального проекта «Экология».

«Работу, которую мы сейчас проводим на лесных землях в рамках нацпроекта, во всем ее масштабе оценят только наши дети, когда кузбасская тайга пополнится ценными хвойными породами деревьев. Это наш экономический и экологический ресурс, наши инвестиции в будущее страны и региона. Главная задача, которую мы решаем в рамках нацпроекта и новой экологической политики, инициированной губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым – к 2024 году добиться ежегодного 100% восстановления всех утраченных за прошлый год лесов. Безусловно, благодаря нацпроекту «Экология», лесовосстановление в Кузбассе получило мощный импульс к развитию», — подчеркнул заместитель губернатора Кузбасса Алексей Харитонов.

Новые компенсационные леса появятся в Беловском, Ижморском, Крапивинском, Кемеровском, Таштагольском, Тисульском, Яшкинском лесничествах. Заявки на их создание подали 46 предприятий, добывающих полезные ископаемые на территории Кузбасса.

Их восстанавливают взамен участков леса, которые были вырублены при разработке месторождений полезных ископаемых, строительстве трубопроводов, автомобильных дорог, линий электропередачи. При этом лесовосстановление или лесоразведение должно быть выполнено в течение одного года после рубки лесных насаждений или перевода земель лесного фонда на площади равной площади лесов, вырубленных или выведенных из состава лесного фонда.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.