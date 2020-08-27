Ученики 42 школ Кузбасса с 1 сентября смогут использовать современные цифровые образовательные технологии, изучать робототехнику и запускать квадрокоптеры в новых образовательных центрах «Точка роста», созданных в рамках нацпроекта «Образование».

«Новые центры „Точка роста“ помогут сделать самые современные передовые образовательные технологии доступными для детей из небольших поселков. Благодаря нацпроекту, в Кузбассе создаются равные возможности развития для всех школьников. После уроков дети смогут оставаться в центрах на дополнительные занятия, учиться играть в шахматы», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Новые центры «Точка роста» откроются 1 сентября в 17 муниципальных округах и 6 малых городах Кузбасса. Первые 28 образовательных центра начали работу в школах Кузбасса в 2019 году. За период 2021–2022 гг. в регионе появятся еще 74 «Точки роста». Всего за время реализации программы в Кузбассе откроют 144 образовательных центра. На создание «Точек роста» в 2020 году выделено 46,9 млн рублей, в том числе 45,5 млн рублей — из федерального бюджета.

В школах «Точки роста» размещаются в двух кабинетах площадью не менее 40 квадратных метров. Один кабинет оснащен современным оборудованием для изучения предметов «Технология», «Информатика», «ОБЖ». В нем школьники смогут пользоваться 3D-принтерами, квадрокоптерами, шлемами виртуальной реальности, современными компьютерами. Второй кабинет — коворкинг для проектной деятельности и шахматная гостиная.

В помещениях для образовательных центров провели ремонты. Более 250 педагогов, которые будут работать в «Точках роста», проходят курсы повышения квалификации.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.