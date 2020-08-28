Учебный год с 1 сентября в школах Кузбасса начнется в обычном режиме, но с обязательным соблюдением профилактических мер. Об этом сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в ходе прямой линии 27 августа.

«Работа в режиме полностью дистанционного обучения в течение нескольких месяцев показала, что нашим детям жизненно необходимо общаться друг с другом, с преподавателями — это очень важно в процессе обучения», — сказал Сергей Цивилев, отвечая на вопрос жительницы Ленинска-Кузнецкого.

Глава региона сообщил, что перед началом обучения и далее каждую неделю во всех школах будет проводиться генеральная уборка с использованием дезинфицирующих средств. Все школы будут снабжены антисептиками, а педагоги и родители учеников должны будут носить защитные маски. Все помещения школ будут регулярно проветривать: коридоры и зоны рекреации — во время уроков, классы — на переменах. Обеззараживание воздуха обеспечат рециркуляторы. Каждый день перед началом занятий учителям и школьникам будут измерять температуру.

За каждым классом будет закреплен отдельный кабинет, в котором будут проходить уроки по всем предметам, кроме физкультуры, изобразительного искусства, технологии, физики и химии. На переменах дети смогут выходить из классов, но, чтобы снизить контакты между учениками разных классов, школы будут работать по особому расписанию уроков и перемен. В столовую дети ученики разных классов также будут ходить в разное время.

Губернатор Кузбасса также призвал жителей региона продолжать носить маски и соблюдать другие рекомендации врачей, чтобы снизить риск заражения. Отвечая на поступивший вопрос о возможности дистанционного образования школьника по желанию родителей, глава региона отметил, что для тех учеников и педагогов, у которых есть хронические формы заболеваний, возможна такая форма. «Это желание мы с уважением поддержим, возможности дистанционного обучения у нас есть. Пожалуйста, обращайтесь», — сказал Сергей Цивилев.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.