Все стройки, ремонты и проекты благоустройства, которые идут в рамках подготовки к 300-летию Кузбасса, направлены на достижение главной цели — сделать так, чтобы каждый житель Кузбасса почувствовал изменения к лучшему. Об этом заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в ходе прямой линии, которая прошла 27 августа в Кемерове.

«Юбилей заключается не в проведении торжественных мероприятий. Мы поставили перед собой задачу: за тысячу дней до 300-летия Кузбасса преобразить регион, чтобы каждый житель почувствовал изменения к лучшему и все преобразования положительно сказались на экономике нашего региона. Это нельзя за один день сделать. Для этого мы сделали целую программу. И спасибо президенту России, что поддержал ее, подписал соответствующий указ. Мы заключили со всеми субъектами РФ соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, о взаимовыгодном сотрудничестве для всех. Время летит быстро, осталось меньше года. Каждый день мы должны что-то делать для достижения этих целей. И сегодня жители видят: изменения есть», — сказал Сергей Цивилев, отвечая на вопрос жителя Тайги.

В преддверии юбилея в Кузбассе идут более 300 крупных строек, а также капитальные ремонты более 1000 многоквартирных домов. В частности, строятся 15 детских садов и 7 школ. По областной программе «Моя новая школа» уже отремонтировали 9 школ, в 16 школах идут ремонты. За три года подготовки к юбилею в области будут установлены более 450 новых детских площадок. Создано Кемеровское президентское кадетское училище. Недавно в училище завершили второй этап строительства, построен спортивный комплекс и два спальных корпуса.

К 300-летию Кузбасса в Кемерове будет построен новый аэровокзальный комплекс аэропорта, рассчитанный на годовой пассажиропоток до 1 миллиона человек. Системно обновляется общественный транспорт. В 2019 году было закуплено 252 автобуса, в этом году автотранспортные предприятия Кузбасса получат 381 новый автобус: 118 уже поступили, еще 263 ожидаются до конца года. Еще 237 автобусов Кузбасс получит в первом полугодии 2021 года. В результате к 300-летию Кузбасса автобусный парк региона обновится более чем на 60%.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.