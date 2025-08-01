В Калтане, в районе Постоянный, сегодня состоялось торжественное открытие площади, предназначенной для проведения общественных мероприятий. Работы по благоустройству были выполнены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Площадь объекта составляет 2300 квадратных метров. На территории уложили новое асфальтовое покрытие и брусчатку, установили современный детский игровой комплекс с безопасным резиновым покрытием. Также были установлены новые скамейки, урны и архитектурные формы. Кроме того, были созданы клумбы, проведено озеленение и установлено освещение.

Теперь это место станет центром притяжения для всех жителей города. На обновлённой территории будут проводиться городские мероприятия и можно будет проводить время всей семьёй.