В связи с празднованием 95-й годовщины образования Воздушно-десантных войск, в Новокузнецке 2 августа с 11:00 до 13:00 будут временно изменены схемы движения в городе. Об этом сообщил мэр города Денис Ильин.
«В День ВДВ будут изменены схемы движения общественного транспорта», — отметил глава города.
Изменения коснутся автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов. В частности:
Автобусные маршруты:
- №5, 23, 66, 70, 88, 345, 50 — движение через пр. Дружбы, ул. Кутузова, ул. Циолковского, ул. Транспортная, Вокзал.
- №25 — без изменений.
- №27 — в обратном направлении через ул. Ноградская, пр. Ермакова, ул. Тольятти, ул. Кирова.
- №80 — изменён маршрут в прямом и обратном направлениях.
- №87 — движение через ул. Ноградская, ул. Запорожская, остановка Левый берег.
- Пригородные маршруты №164, 168, 169 — от Левого берега на Вокзал.
- №102, 104, 104с, 106, 107, 107с, 108, 110 — от Вокзала до остановки «Рембыттехника» и далее по маршрутам.
Троллейбусные маршруты:
- №1, 2, 6, 6а, 7 — временные схемы движения через Вокзал, пр. Металлургов, Ярославскую, 13 микрорайон, Стройбазу.
- №3 — движение по маршруту «Левый берег – Ника – ГИБДД – Стройбаза».
Трамвайные маршруты:
- №2 — временный маршрут «Байдаевская – Малоэтажка – Вокзал».
- №5 — временно приостановлен.
- №9 — маршрут «Байдаевская – Автосервис – Вокзал».
Горожанам рекомендуется заранее планировать свои поездки и по возможности отказаться от использования личного транспорта, чтобы избежать заторов.