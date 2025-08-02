В связи с празднованием 95-й годовщины образования Воздушно-десантных войск, в Новокузнецке 2 августа с 11:00 до 13:00 будут временно изменены схемы движения в городе. Об этом сообщил мэр города Денис Ильин.

«В День ВДВ будут изменены схемы движения общественного транспорта», — отметил глава города.

Изменения коснутся автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов. В частности:

Автобусные маршруты:

№5, 23, 66, 70, 88, 345, 50 — движение через пр. Дружбы, ул. Кутузова, ул. Циолковского, ул. Транспортная, Вокзал.

№25 — без изменений.

№27 — в обратном направлении через ул. Ноградская, пр. Ермакова, ул. Тольятти, ул. Кирова.

№80 — изменён маршрут в прямом и обратном направлениях.

№87 — движение через ул. Ноградская, ул. Запорожская, остановка Левый берег.

Пригородные маршруты №164, 168, 169 — от Левого берега на Вокзал.

№102, 104, 104с, 106, 107, 107с, 108, 110 — от Вокзала до остановки «Рембыттехника» и далее по маршрутам.

Троллейбусные маршруты:

№1, 2, 6, 6а, 7 — временные схемы движения через Вокзал, пр. Металлургов, Ярославскую, 13 микрорайон, Стройбазу.

№3 — движение по маршруту «Левый берег – Ника – ГИБДД – Стройбаза».

Трамвайные маршруты:

№2 — временный маршрут «Байдаевская – Малоэтажка – Вокзал».

№5 — временно приостановлен.

№9 — маршрут «Байдаевская – Автосервис – Вокзал».

Горожанам рекомендуется заранее планировать свои поездки и по возможности отказаться от использования личного транспорта, чтобы избежать заторов.