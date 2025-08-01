В международном детском центре «Артек» состоялся финал конкурса «Большая перемена» — ключевого проекта Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых». В мероприятии приняли участие около 1000 школьников из 5–7 классов из России и 30 стран мира.

300 участников стали победителями конкурса, среди них — семь старшеклассников из Кузбасса. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил финалистов.

В своих поздравлениях Владимир Путин отметил, что в этом году особое внимание было уделено темам, связанным с 80-летием Великой Победы и Годом защитника Отечества. Глава государства выразил благодарность наставникам и близким участников конкурса.

В рамках финала для участников была подготовлена насыщенная образовательная программа, включавшая деловые игры, мастер-классы и тренинги по командообразованию. Ведущие эксперты в области образования, просвещения, науки, медиа, креативных индустрий и спорта провели для ребят интерактивные лекции, мотивационные встречи и дискуссии.

Победители конкурса получили уникальный приз — «Путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Москвы до Владивостока и обратно. В этом году обновлённый маршрут пройдёт через две молодёжные столицы России — Пермь и Омск.