Военные комиссариаты Кузбасса, а также областной пункт отбора продолжают работу по заключению контрактов с жителями нашего региона.

При заключении контракта сроком от одного года кузбассовцы получат сумму в 835 тысяч рублей. В нее входит единовременная федеральная выплата в размере 195 тысяч рублей. А единовременная выплата от правительства Кузбасса составляет 400 тысяч рублей.

Кто может служить?

Последовать примеру кузбассовцев и присоединиться к защитникам Отечества может любой россиянин в возрасте от 18 до 65 лет. Контракт заключается на разный срок: один год, два, три или пять лет. Параметры отбора будущих военнослужащих по здоровью упростились. Заключить контракт могут люди с разными категориями годности к военной службе от А до В включительно.

Список федеральных льгот с портала «Госуслуги»

Контрактнику:

– возможность приобрести жилье за счет минобороны РФ через накопительно-ипотечную систему;

– служебное жилье или компенсация за наем;

– бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях;

– страхование жизни и здоровья;

– военная пенсия после 20 лет службы;

– региональные меры поддержки.

Семье:

– путевки в лагеря отдыха для детей;

– квоты на обучение детей в вузах;

– дополнительные меры поддержки – в зависимости от региона.

Все желающие поступить на военную службу по контракту могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства либо напрямую в пункт отбора на военную службу по контракту по адресу: Кемерово, бульвар им. Академика Л. С. Барбараша, д. 3, тел. 8 (3842) 77-07-57. Также можно подать заявку через портал «Госуслуги».