На прием пришли 117 ветеранов СВО, военнослужащих и их родственников. Их проблемы выслушали глава региона, областные министры, военные прокуроры и сотрудники военкомата. Так, кемеровчанин Евгений попросил помочь с жильем. Другому бойцу, Дмитрию из Кемеровского округа, нужно пройти реабилитацию после тяжелого ранения.

Кроме того, с различными просьбами обращались люди из Березовского, Топков, Гурьевска, Мариинска, а также Промышленновского муниципального округа. Всего поступило более 170 обращений, в том числе касающихся оформления удостоверений ветеранов боевых действий, социальной поддержки, образования, льгот для детей участников СВО.

«Важно, чтобы семьи защитников Отечества чувствовали постоянную поддержку. Каждое обращение будет рассмотрено в кратчайшие сроки, а все вопросы взяты на контроль», – отметил Илья Середюк.

Губернатор подчеркнул, что все вопросы будут решены в ближайшее время.

Фото: пресс-служба АПК