Предприятие, включающее в себя 3 завода в областном центре, каждый день изготавливает 27 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий. На производстве, которое выпускает более 500 наименований продукции, трудятся 245 сотрудников. Губернатор Кузбасса посетил предприятие-юбиляр. В частности, Илья Середюк ознакомился с работой запущенной 3 года по нацпроекту «Производительность труда» установкой по производству батонов, благодаря которой не только улучшилось качество продукции, но повысилась на 30% выработка. А год назад ввели в строй новую механизированную линию по выпуску слоеных изделий производственной мощностью 5 тонн.

«История «Кемеровохлеб» началась в 1935 году, когда мелкие городские пекарни объединились в одно мощное производство. В годы Великой Отечественной войны хлебокомбинат работал на пределе возможностей, выпуская 149 тонн продукции в сутки, чтобы накормить растущее из-за эвакуации население Кузбасса. Сегодня предприятие обеспечивает хлебом всю северную агломерацию региона. Спасибо за ваш труд», – сказал губернатор Кузбасса.

Илья Середюк возложил цвет к памятнику ветеранам и труженикам тыла Великой Отечественной войны на территории хлебозавода. На торжественном приеме глава региона вручил областные награды 35 сотрудникам и ветеранам предприятии.

Фото: Сергей Шпиц