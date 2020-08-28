Реализуемые в Кузбассе программы поддержки медиков позволяют постепенно снижать нехватку врачей в регионе, эта работа будет продолжена, рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в ходе прямой линии 27 августа.

«Мы многое делаем для того, чтобы восполнить дефицит врачей, особенно в первичном звене. Например, в этом году значительно увеличены бюджетные места в Кемеровском государственном медицинском университете. Но результат этого мы увидим через 6 и более лет. А проблему надо решать сейчас. Наша задача — вернуть престиж профессии врача», — сообщил Сергей Цивилев, отвечая на вопросы жительницы Полысаева.

В Кузбассе работают федеральные программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», областная программа привлечения дефицитных специалистов, реализуются дополнительные выплаты для молодых медиков и их наставников. В 2019 году единовременные выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» получили 111 специалистов, в текущем году участниками этих программ станут 108 медработников.

По программе привлечения врачей дефицитных специальностей в прошлом году в больницы пришли 50 медработников — 36 врачей и 14 фельдшеров, в том числе 17 человек приехали в Кузбасс из других субъектов РФ. В 2020 году на реализацию этой программы будут направлены 200 млн рублей.

В регионе проводятся ремонты в отделениях больниц, для клиник закупается новая техника. В поселках открываются новые современные ФАПы — в ближайшее время откроются 34 ФАПа. В Новокузнецке в этом году полностью заменили весь парк машин скорой помощи.

На стадии проектирования сейчас более 10 новых медицинских учреждений. В Новокузнецке уже идет строительство новой инфекционной больницы площадью более 27 тыс. кв. метров и поликлиники онкодиспансера площадью 3,6 тыс. кв. метров. В Междуреченске начато строительство многопрофильной больницы. Идет разработка и утверждение проектов новых поликлиник в Киселевске (в микрорайне Красный Камень) и Новокузнецке (в поселке Абашево).

В Кемерове планируется в 2021 году начать строительство нового хирургического корпуса онкодиспансера на 15 операционных, в Новокузнецке — кардиологического центра с блоками трансплантологии, в пгт Яшкино завершается проектирование станции скорой медицинской помощи.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.