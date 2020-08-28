За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 93 случая заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 23, Кемерово – 22, Междуреченск – 12, Прокопьевск – 11, Анжеро-Судженск – 6, Белово – 6, Промышленный МО – 3, Калтан – 2, Березовский – 1, Беловский МР – 1, Кемеровский МО – 1, Крапивинский МО – 1, Мариинский МР – 1, Новокузнецкий МР – 1, Тяжинский МО – 1, Яшкинский МО – 1.

Один пациент скончался. У мужчины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке.

56 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 4 264 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1 937 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2 555 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".