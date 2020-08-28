Детский сад № 18 «Незабудка» в восточном районе города Междуреченска ввели в строй ко Дню шахтера после капитального ремонта, который шел полтора года. Детский сад был построен в 1966 году. На первый с момента постройки капитальный ремонт направлены 84,1 млн рублей, из них 74,1 млн рублей из муниципального бюджета, 10 млн рублей выделила компания ЕВРАЗ. Еще 13,6 млн рублей на новое оборудование для детсада предоставлены из средств муниципалитета и внебюжетных источников.

«После капремонта в детском саду созданы условия на уровне новых дошкольных учреждений, которые мы строим по всему Кузбассу. Это хороший пример для всех муниципалитетов. Конечно, необходимо строить новые детские сады в развивающихся микрорайонах, но не менее важная задача — обновление дошкольных учреждений, которые работают уже десятки лет. Все дети должны расти и развиваться в комфортных современных условиях», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

После ремонта в детском саду оборудованы кабинеты для развивающих игр, изобразительного творчества, занятий с логопедом, мультстудия. На территории появилась площадка для изучения правил дорожного движения, спортивная зона с безопасным резиновым покрытием.

Капитальный ремонт детского сада начался в конце 2018 года. Строители заменили все стены, кроме несущих, инженерные коммуникации, электросети, перестелили и утеплили полы, заново построили крышу, установили окна и дренажную систему. Старую прачечную снесли, на ее фундаменте построили новое здание.

Весной 2020 года строители приступили к внешней отделке здания и благоустройству территории. Рабочие расширили ворота, заменили ограждения, установили калитки с системой контроля и управления доступом — для входа на территорию детского сада родителям и сотрудникам будет нужен специальный чип-ключ.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.