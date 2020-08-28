В Прокопьевске, Ленинске-Кузнецком, Кемерове и Осинниках 1 сентября откроют двери школы после капитальных ремонтов по областной программе «Моя новая школа». На данный момент капитальные ремонты идут в 16 школах Кузбасса. Специалисты министерства строительства проверили ход ремонтов на трех объектах — в Топкинском муниципальном округе, Калтане и Березовском. Завершение работ в этих школах запланировано на 2020 год.

«Многие школы в Кузбассе построены более 50 лет назад и нуждаются в комплексной модернизации. Для этого мы запустили областную программу „Моя новая школа“, ее цель — обеспечить качественные условия для обучения всем детям, даже в небольших городах и поселках. Программа предполагает индивидуальный подход к обновлению каждой школы, планы модернизации разрабатываются с учетом пожеланий родителей, детей, учителей», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В Топкинском муниципальном округе капитальный ремонт Трещинской основной общеобразовательной школы завершен на 70%. Выполнены кровельные работы, фасадные работы в завершающей стадии, идет чистовая отделка помещений, благоустройство прилегающей территории.

Продолжается капитальный ремонт в средней общеобразовательной школе № 30 поселка Малиновка Калтанского городского округа. Учебный корпус готов уже на 80%, завершается чистовая отделка помещений, строители приступили к ремонту кровли и фасадов второго корпуса, а также перехода между зданиями.

В средней общеобразовательной школе №1 Березовского городского округа устанавливают спортивную площадку, ведутся фасадные работы, черновая отделка помещений, благоустройство территории. Готовность объекта составляет 60%.

На капитальный ремонт этих школ выделено 470 млн рублей, в том числе 432,2 млн рублей из бюджета области и 37,8 млн рублей из местных бюджетов. Помимо капремонта, по программе «Моя новая школа» учебные заведения получают комплекты нового оборудования — мебель, оснащение для школьных лабораторий, спортивный инвентарь, компьютерную технику.

Всего в Кузбассе по программе «Моя новая школа» обновили уже девять школ: в Белове, Киселевске, Анжеро-Судженске, Мариинске, Прокопьевске, Ленинске-Кузнецком, а также в Кемеровском, Гурьевском, Юргинском муниципальных округах.

С началом нового учебного года после капитального ремонта откроются школа №16 в Осинниках и Гимназия №21 в Кемерове, также будет сдан в эксплуатацию обновленный второй корпус школы №19 в Белове.

Программа комплексной модернизации образовательных учреждений «Моя новая школа» стартовала в 2019 году и рассчитана на три года. Ежегодное финансирование составляет 2,5 млрд рублей из областного бюджета.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.